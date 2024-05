Israel autoriza retomada de negociações para libertar reféns em Gaza

As famílias das cinco militares autorizaram a divulgação das imagens, que mostram as jovens, algumas com sangue no rosto, sentadas no chão de pijama, com as mãos amarradas atrás das costas.

A decisão foi tomada após a divulgação de um vídeo que mostra o momento em que cinco soldados foram sequestradas em 7 de outubro, dia do ataque do movimento islamista palestino Hamas em Israel que desencadeou a guerra.

"Estas imagens mostram o tratamento violento, humilhante e traumatizante que estas mulheres sofreram no dia do sequestro", afirmou o Fórum das Famílias de Reféns em um comunicado.

Bombardeios e disparos de artilharia prosseguiram no conjunto do território palestino, segundo jornalistas da AFP, médicos e testemunhas. A Defesa Civil local anunciou que 26 pessoas, incluindo 15 crianças, morreram na Cidade de Gaza, no norte do território palestino, em dois bombardeios aéreos israelenses antes do amanhecer. O Exército de Israel não comentou essa informação.

Mais de 35.709 palestinos, a maioria civis, morreram na ofensiva, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas.

As conversas indiretas visando a uma trégua, mediadas por Catar, Egito e Estados Unidos, foram interrompidas no começo do mês, devido a divergências entre os dois lados.

As ruas de Jabaliya, também no norte, foram palco de combates entre as forças israelenses e integrantes do braço armado do Hamas e do movimento palestino Jihad Islâmica. "Ouvimos apenas o barulho das explosões e de disparos no campo" de refugiados de Jabaliya, contou à AFP o deslocado palestino Mahmud al Sharif, 31.

O comandante do Hamas Diaa al Din al Sharafa morreu em um bombardeio israelense na manhã de hoje no centro da Faixa de Gaza, anunciou o Ministério do Interior do território palestino.

- 'Recompensa ao terrorismo' -

As hostilidades continuavam também no sul da Faixa de Gaza, especificamente em Rafah, onde as tropas israelenses entraram em 7 de maio com a intenção de realizar uma grande ofensiva. Cerca de 800 mil palestinos foram obrigados a fugir de Rafah para outras áreas da Faixa de Gaza, segundo a ONU.