Futuro de Xavi no Barça é incógnita às vésperas da última rodada do Espanhol

Com o campeonato espanhol já definido, o suspense da última rodada gira em torno do futuro do técnico do Barcelona, Xavi Hernández, que no domingo, no estádio do Sevilla (13º), poderá se despedir do clube catalão.

O Barça, que já garantiu o segundo lugar, visita o Sánchez Pizjuán na última partida da 38ª rodada com a dúvida do que acontecerá com Xavi após a estranha sucessão de mudanças de opinião que ele protagonizou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Resumindo, em janeiro anunciou a sua saída no final da temporada. Em abril mudou de ideia e disse que ia ficar. E agora as informações apontam para uma saída - não desejada pelo treinador - do ex-jogador de 44 anos.