Cineasta iraniano Rasoulof chega a Cannes depois de fugir de seu país

O diretor Mohammad Rasoulof, que fugiu do Irã em segredo, chegou ao Festival de Cinema de Cannes, onde apresentará seu filme na disputa pela Palma de Ouro na sexta-feira, disseram repórteres da AFP nesta quinta-feira (23).

O cineasta, que foi visto no Palais des Festivals, sede da mostra, não respondeu as perguntas dos jornalistas antes da apresentação oficial de seu filme, "The seed of the sacred fig". A estreia de gala será sua primeira aparição pública depois que ele conseguiu fugir do regime iraniano.

O diretor de 51 anos volta à Croisette pela primeira vez desde 2017, quando ganhou venceu a mostra 'Un Certain Regard' por "Lerd", sobre a corrupção. Em 2020, ele não foi autorizado a deixar o Irã para receber o Urso de Ouro em Berlim por "Não Há Mal Algum", sobre a pena de morte.