China realiza exercícios militares no entorno de Taiwan, após independentista assumir a ilha

Forças militares da China iniciaram nesta quinta-feira (23) exercícios militares no entorno de Taiwan. As manobras durarão dois dias e foram motivadas pela posse de Lai Ching-te na presidência da Taiwan, no início da semana. Ao assumir o cargo, o político independentista pediu o fim da intimidação militar promovida pelo governo chinês.

O Comando do Teatro Leste do Exército da China informou que os exercícios, que envolvem manobras terrestres, navais e aéreas, servem de "punição poderosa para as forças separatistas que buscam a 'independência' e um sério aviso para as forças externas" que interferem na questão. Pequim considera Taiwan como parte do território chinês.

O Ministério da Defesa de Taiwan informou ter posicionado tropas e colocado unidades em alerta para se contrapor aos exercícios. Fonte: Associated Press.