Biden recebe presidente do Quênia em visita de Estado

Joe e Jill Biden deram as boas-vindas a Ruto, que chegou acompanhado de sua esposa Rachel e suas três filhas, com todas as honras: a Casa Branca foi decorada com as cores dos dois países, os hinos nacionais foram tocados e os militares estavam em trajes completos.

Em seguida, os dois líderes iniciaram uma reunião bilateral.

A conversa no Salão Oval incluirá o Haiti. Nairóbi está se preparando para enviar policiais ao país caribenho para liderar uma missão multinacional sensível e arriscada, que os Estados Unidos apoiam fortemente.