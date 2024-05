Anistia Internacional alerta para perseguição contra operadoras de justiça na Guatemala

A Anistia Internacional (AI) descreveu nesta quinta-feira (23) como "alarmante" a perseguição que as operadoras de justiça e defensoras dos direitos humanos que lutam contra a impunidade e corrupção têm sofrido na Guatemala. Para Ana Piquer, diretora para as Américas da AI, o Ministério Público (MP) e o Poder Judiciario (PJ) local "implementaram uma estratégia perversa de perseguição penal infundada e intimidação" contra o grupo. Com esse plano, "dão livre passagem, com total indiferença e impunidade, à discriminação e à violência de gênero contra as mulheres", lamentou em comunicado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Várias advogadas que trabalharam com o Ministério Público, juizados e uma extinta comissão da ONU contra a impunidade e corrupção no país foram perseguidas e presas nos últimos anos.

Cerca de 30 operadores de justiça e jornalistas vivem no exílio após a caçada judicial liderada pela controversa procuradora-geral, Consuelo Porras, sancionada pelos Estados Unidos e pela União Europeia por ser consideada corrupta e que o atual presidente, Bernardo Arévalo, pretende destituir, mas não possui autorização legal. Ana Piquer afirmou que "o padrão de assédio contínuo através do abuso do sistema penal para reprimir e desmantelar a luta contra a corrupção e a impunidade incorpora diversas formas de discriminação e violência de gênero que expõem as mulheres criminalizadas a uma dupla punição". A perseguição ocorre através de "acusações infundadas apresentadas em processos penais sem garantias de um julgamento justo", lamentou. "Essas ações constituem um padrão de criminalização e assédio que, por sua vez, constituem violações dos direitos humanos atribuíveis ao MP e ao PJ", disse Ana.