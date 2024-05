Turismo no lixo, a 'resistência' do maior aterro sanitário da Colômbia

Do mirante, os turistas observam a paisagem ondulante da savana de Bogotá. Eles também podem ver um dos maiores aterros sanitários da América Latina, enquanto os agricultores afetados pelo lixo ensinam a importância do cuidado com o meio ambiente. Ao fundo, a atração curiosa é o Aterro Sanitário Doña Juana, onde todos os dias chegam cerca de 6.000 toneladas de lixo, exalando um cheiro nauseante, uma mistura de plástico queimado e restos orgânicos em decomposição. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Sob a terra, em um monte, estão escondidos os resíduos acumulados por mais de 30 anos, que se espalham em direção às casas de cerca de 5.000 moradores dos bairros vizinhos. Na superfície, trabalhadores com maquinário estão trabalhando para enterrar os novos resíduos.

Raul Rivera, um fazendeiro com chapéu de caubói, e suas filhas Paola e Andrea dão as boas-vindas aos turistas. Em um passeio pelo aterro de 700 hectares, eles os ensinam a cuidar das fontes de água e oferecem iogurte e queijo feitos com o leite das vacas que pastam perto do local em decomposição. Eles também os convidam a reduzir o lixo que geram em suas casas. A iniciativa, diz Paola, é um ato de "resistência". 'Vocês devem saber que há uma população aqui que está lutando para evitar que o aterro sanitário passe por cima de suas casas", disse à AFP a líder de um grupo de estudantes e professores universitários, de 22 anos.