Suprema Corte dos EUA tem nova polêmica por bandeira trumpista

Uma bandeira levada pelos invasores do Capitólio dos Estados Unidos foi exibida no ano passado na casa de veraneio de um juiz da Suprema Corte, informou o New York Times nesta quarta-feira (22), após revelações de que outra bandeira igualmente provocativa foi hasteada do lado de fora de sua residência.

Na semana passada, o juiz conservador Samuel Alito se deparou com os pedidos dos democratas para que se declarasse impedido nos casos relacionados com Donald Trump depois que o jornal confirmou que uma bandeira americana invertida - símbolo das falsas acusações de fraude eleitoral do ex-presidente - foi hasteada em sua casa da Virgínia em 2021.

Depois, nesta quarta, o jornal informou que uma bandeira com os dizeres "Appeal to Heaven" ("Apelo ao céu", em tradução livre) foi hasteada do lado de fora da casa de veraneio de Alito em Nova Jersey no ano passado.