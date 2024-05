Sinner e Alcaraz treinam na quadra central de Roland Garros

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, números 2 e 3 do mundo, respectivamente, treinaram nesta quarta-feira (22) na quadra central de Roland Garros, um sinal positivo após as recentes lesões.

O italiano, campeão do Aberto da Austrália em janeiro, teve que se retirar do Masters 1000 de Madri antes das quartas de final e mais tarde não pôde disputar o torneio de Roma devido a uma lesão no quadril.

Sua participação no Grand Slam parisiense continua sendo dúvida, até porque ele próprio declarou que não jogaria se não estivesse "100%".