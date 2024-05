Rússia diz que tomou nova localidade em região ucraniana de Donestk

A Rússia afirmou, nesta quarta-feira (22), que capturou Klishchiivka, uma localidade da região de Donetsk que as forças de Kiev haviam recuperado em setembro de 2023, em sua contraofensiva mal-sucedida.

"As unidades do grupo Sul, após algumas operações, libertaram a localidade de Klishchiivka", no leste do país, informou o Ministério de Defesa da Rússia.

O militares russos realizam desde 10 de maio uma nova ofensiva terrestre mais a norte, na região ucraniana de Kharkiv.