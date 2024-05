Reino Unido terá eleições legislativas em 4 de julho, segundo mídia britânica

O primeiro-ministro Rishi Sunak convocará, nesta quarta-feira (22), eleições legislativas gerais no Reino Unido para 4 de julho, noticiaram vários veículos de comunicação britânicos.

O premiê conservador anunciará o pleito no final da tarde, após uma reunião do seu conselho de ministros, reportaram Sky News, The Guardian e a emissora ITV.

A oposição trabalhista, liderada por Keir Starmer, é a grande favorita para vencer as eleições, com uma vantagem de vinte pontos em algumas pesquisas sobre os conservadores, que estão no poder há catorze anos.