Partido alemão de extrema direita sanciona seu líder por declarações sobre organização nazista

O partido de extrema direita Alternativa para Alemanha (AfD) proibiu, nesta quarta-feira (22), o seu principal candidato às eleições europeias, Maximilian Krah, de participar em eventos de campanha, após polêmicas declarações sobre a organização nazista SS.

Krah, que está no topo da lista do partido nas eleições para o Parlamento Europeu (de 6 a 9 de junho), anunciou que deixará a direção do partido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A última coisa que precisamos agora é um debate sobre mim (...) É por isso que renuncio de hoje em diante a qualquer aparição na campanha eleitoral e deixo o meu posto como membro do gabinete federal", declarou ele na rede social X.