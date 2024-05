O que diz a lei que regula a Inteligência Artificial na UE

Texto aprovado no Conselho Europeu prevê supervisão humana de sistemas de IA, regras mais rígidas para uso em setores como saúde e educação, além de identificação transparente de material gerado pela tecnologia.

O Conselho Europeu aprovou nesta terça-feira (21/05) a Lei de Inteligência Artificial, que regula o uso da tecnologia em recursos como vigilância por vídeo, reconhecimento de voz e análise de dados financeiros. A lei vale para todos que desenvolvem, oferecem ou utilizam sistemas de IA dentro da União Europeia, afetando atores públicos e privados dentro e fora do bloco.

Também vai além da abordagem de compliance voluntária que vigora nos Estados Unidos e pode, por isso, inspirar outros países a seguirem caminho semelhante. O texto é fruto de um contexto de preocupações crescentes com a desinformação, as notícias falsas e a violação de direitos intelectuais em meio à popularização de sistemas de IA generativa, como o ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, do Google.

Supervisão humana e regras mais rígidas para sistemas de alto risco

Pela lei, que já foi aprovada pelo Parlamento Europeu em março e deve entrar em vigor a partir da primavera de 2026, a autorização para o uso de sistemas de IA em setores como segurança e emprego dependerá de critérios de transparência e precisão, além do cumprimento de padrões de cibersegurança e de qualidade de dados usados no desenvolvimento de aplicações.