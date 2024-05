Nos EUA, Biden anuncia nova rodada de perdão de dívidas estudantis a mais 160 mil americanos

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira, 22, o perdão de US$ 7,7 bilhões em dívidas estudantis de 160 mil tomadores de empréstimos americanos. A ação leva o número total de beneficiários do programa de Biden a 4,75 milhões, de acordo com comunicado da Casa Branca. "Prometi lutar para garantir que o ensino superior seja uma passagem para a classe média, e não uma barreira às oportunidades. Jamais deixarei de trabalhar para cancelar a dívida estudantil - não importa quantas vezes as autoridades eleitas dos Republicanos tentem nos impedir", disse Biden na nota.