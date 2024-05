No Reino Unido, Sunak confirma eleição para 4 de julho, após 14 anos de governo conservador

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, confirmou nesta quarta-feira, 22, que convocou eleições gerais para o próximo 4 de julho, em um pleito que deve testar o desgaste político do Partido Conservador após 14 anos no poder. "Hoje mais cedo, eu conversei com o Rei Charles III para pedir a dissolução do Parlamento. O rei acatou esse pedido e teremos uma eleição geral em 4 de julho", afirmou, em discurso à frente de Downing Street, 10, a sede do governo britânico. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No pronunciamento, Sunak lembrou que a campanha acontecerá em um momento de incertezas, que exige um plano mais claro das autoridades.

O premiê aproveitou a ocasião para destacar o que considera os pontos positivos da sua gestão, entre eles o crescimento da economia em ritmo mais rápido que pares e a volta da inflação ao normal, de acordo com ele. Mais cedo, a agência de estatísticas revelou que o índice de preços ao consumidor desacelerou à taxa anual de 2,3% em abril. Sunak também fez duras críticas a oposição e assegurou que fará tudo o que for possível para proteger a segurança da população - uma alusão ao plano para reduzir a imigração ilegal no país insular. "Estou preparado para tomar ações ousadas de que o país precisa", disse. Segundo a BBC, a data da eleição surpreendeu parlamentares conservadores. Atualmente, o Partido Trabalhista, liderado por Keir Starmer, aparece com 21 pontos porcentuais de vantagem sobre a legenda de Sunak, conforme agregado de pesquisas de intenção de voto do Politico. No começo deste mês, os oposicionistas tiveram vitória acachapante nas eleições para cargos locais.