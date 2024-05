Nikki Haley, candidata derrotada nas primárias republicanas, declara voto em Trump

A ex-embaixadora da ONU Nikki Haley, candidata derrotada nas primárias do Partido Republicano, declarou voto em Donald Trump nesta quarta-feira, 22, e o encorajou a buscar apoio entre os seus eleitores.

"Vou votar em Trump", disse Haley em evento do Hudson Institute, think tank com sede em Washington. "Seria inteligente Trump se dirigir às milhões de pessoas que votaram em mim e que continuam a apoiar-me, e não partisse do princípio de que vão simplesmente estar com ele. E eu espero sinceramente que ele faça isso", acrescentou, ponderando que a transferência de votos não deve ser automática.

Ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU e ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley sofreu derrotas em série nas primárias. Sem conseguir o impulso que precisava, ela abandonou a disputa interna do Partido Republicano há dois meses, deixando o Donald Trump com o caminho livre para a nomeação mas não o apoiou automaticamente.