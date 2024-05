Karim Ainouz sobe a temperatura em Cannes com 'Motel Destino' e concorre à Palma de Ouro

"É o retrato, ao mesmo tempo, íntimo e universal de uma juventude privada de futuro e de esperança por uma elite dominadora e despótica", afirmou o diretor no comunicado divulgado pela produção do filme, o único latino-americano concorrendo à Palma.

O cineasta brasileiro Karim Ainouz exibe nesta quarta-feira (22) "Motel Destino", um filme de alta tensão sexual rodado no Ceará, que está na disputa pela Palma de Ouro do Festival de Cannes.

O americano Sean Baker, conhecido por "Projeto Flórida", também contribuiu para elevar a temperatura em Cannes com "Anora", a história de uma jovem trabalhadora sexual (Mikey Madison) que se casa com um herdeiro muito imaturo.

Desta vez, ele compete com filmes como "Emilia Pérez", um musical ambientado no México dirigido pelo francês Jacques Audiard, e "Tipos de Gentileza", do grego Yorgos Lanthimos.

Gomes passeia com sua câmera por mercados tailandeses, templos birmaneses e restaurantes japoneses, para então apresentar planos com decorações interiores.

Gomes, que participa pela primeira vez de Cannes, ganhou fama com "Tabu" (2012), premiado no Festival de Berlim.

O tema do sexo por dinheiro "pode ser explorado infinitamente", declarou à AFP Baker, que defende o direito das mulheres de vender seu corpo, embora sempre com proteção.

- Rasoulof em Cannes -

A 77ª edição do Festival de Cannes entra na reta final. A premiação será anunciada no sábado pelo júri presidido pela atriz e diretora americana Greta Gerwig.

Entre os filmes mais recentes exibidos na mostra oficial estão "Marcello Mio", do francês Christophe Honoré, uma homenagem da atriz Chiara Mastroianni a seu pai, Marcello Mastroianni, e "Parténope", do italiano Paolo Sorrentino, uma nova carta de amor a Nápoles, personificada na história de uma jovem que se debate entre vários amores.

A apenas dois dias do fim da mostra competitiva, todas as expectativas estão voltadas para o iraniano Mohammad Rasoulof e seu filme "The Seed of the Sacred Fig", que será exibido na sexta-feira.