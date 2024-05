Karim Ainouz exibe 'Motel Destino' em Cannes e entra na competição pela Palma de Ouro

O cineasta brasileiro Karim Ainouz exibe nesta quarta-feira (22) "Motel Destino", um filme sobre o desejo rodado no Ceará, e que está na disputa pela Palma de Ouro do Festival de Cannes.

Gomes, que participa pela primeira vez de Cannes, ganhou fama com "Tabu" (2012), premiado no Festival de Berlim.

A 77ª edição do Festival de Cannes entra na reta final. A premiação será anunciada no sábado (25) pelo júri presidido pela atriz e diretora americana Greta Gerwig.

- Rasoulof em Cannes -

Entre os filmes mais recentes exibidos na mostra oficial estão "Marcello mio", do francês Christophe Honoré, uma homenagem da atriz Chiara Mastroianni a seu pai, Marcello Mastroianni, e "Parténope", do cineasta italiano Paolo Sorrentino, uma nova carta de amor a sua Nápoles natal, personificada na história de uma jovem que se debate entre vários amores.

A apenas dois dias do fim da mostra competitiva, todas as expectativas estão voltadas para o iraniano Mohammad Rasoulof e seu filme "The seed of the sacred fig", que será exibido na sexta-feira.

O cineasta, que fugiu de seu país após ser condenado a cinco anos de prisão e a receber chibatadas, apresentará pessoalmente em Cannes o filme, confirmou a organização do festival na terça-feira.

O diretor, de 51 anos, retornará à Croisette pela primeira vez desde 2017, quando foi premiado na mostra "Um Certo Olhar" por "A Man of Integrity".

Seu novo trabalho cinematográfico narra a história de um juiz iraniano que enfrenta uma paranoia e começa a suspeitar da própria esposa e filhas durante os protestos em Teerã, segundo um comunicado distribuído pela organização do festival.