Justiça interrompe venda de mansão de Elvis Presley nos EUA

Um juiz no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, suspendeu temporariamente, nesta quarta-feira (22), a venda de Graceland, a histórica mansão do cantor Elvis Presley no sul do país.

O leilão da propriedade estava previsto para esta quinta-feira, mas foi suspenso depois que a neta do "rei do rock", Riley Keough, apresentou um recurso judicial para paralisá-lo.

A empresa Naussany Investments & Private Lending pretende vender a extensa propriedade sob o argumento de que a mãe de Keough, Lisa Marie Presley, a colocou como garantia em 2018 de um empréstimo de 3,8 milhões de dólares (R$ 19,6 milhões, na cotação atual).