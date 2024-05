Irã: o que acontece com o futuro do país após a morte do presidente

Imagem de folheto fornecida pela presidência iraniana mostra o presidente do Irã, Ebrahim Raisi Crédito: IRANIAN PRESIDENCY / AFP

Essa é uma das perguntas mais feitas por analistas de relações internacionais e diplomatas de todo mundo. Após a morte do presidente Ebrahim Raisi, conservador, mas considerado previsível e moderado, a nova eleição que deve acontecer em 50 dias, desperta temores e medo acerca de quem vai suceder o líder que gozava de grande popularidade em uma parcela conservadora da população do país. O presidente morto em um acidente de helicóptero no domingo, 19, já tinha um longo histórico de acusações de desrespeito aos direitos humanos quando era integrante do poder judiciário. Apelidado de “carniceiro de Teerã”, Raisi esteve envolvido na morte de milhares de opositores do regime dos aiatolás no ano de 1988. Ele chegou a comandar o poder judiciário de 2019 até ser eleito presidente, em 2021. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Desde a revolução islâmica que instituiu no país uma teocracia, o contexto geopolítico e regional do Oriente Médio mudou, e o Irã passou a colecionar e a cultivar inimigos. O Estado persa passou de aliado a inimigo dos Estado Unidos, e Israel passou a ser considerado um estado ilegítimo.

Outro fator importante para entender as disputas regionais do Oriente Médio é a religião. A maioria da população iraniana segue a corrente xiita do Islã, seguida pelo regime teocrático do país. Entender as consequências das disputas internas no Irã em decorrência da morte do presidente vai muito além de entender a sucessão do próprio cargo que ficou vago. Ebrahim Raisi não era um presidente qualquer, ele era o presidente que estava sendo preparado pelo aiatolá Ali Khamenei para sucedê-lo.

Como uma teocracia, o poder de fato no país é exercido pela autoridade religiosa. Só é candidato a presidente quem o conselho dos guardiões autoriza. Portanto, o mais provável é que o regime escolha um sucessor para o cargo de presidente de forma "fácil", pois vem repetidas vezes demonstrando capacidade de reprimir e sufocar protestos internos. Fato que explica o boicote de eleitores nas últimas eleições legislativas, quando apenas 28 milhões de um total de 59 milhões de eleitores foram as urnas. Entretanto, como já referido, Ebrahim Raisi estava sendo preparado para assumir o cargo de líder supremo, pois Ali Khamenei precisa de um sucessor claro para que se evite uma disputa interna após a sua morte que possa por em risco o próprio regime teocrático. Um ponto importante a se recordar sobre a revolução islâmica que alçou ao poder o regime dos Aiatolás era a impopularidade do sistema monárquico de sucessão do xás baseado na hereditariedade do poder, algo que fez os líderes religiosos conseguirem apoio da população contra então família real. Com a saída de Raisi da cena da sucessão, o filho dele, Mojtaba Khamenei, é o mais cotado para sucessão, o que gera desconforto dentro da estrutura de sustentação ao próprio regime, que considera que o cargo é dado por merecimento, não por herança paterna.

ONGs lamentam 'impunidade' sobre falecido presidente do Irã Irã x Arábia Saudita Após a revolução de 1979, o regime criou a guarda revolucionária, que tem como objetivo proteger o regime e exportar o modelo de governo do país para seus vizinhos, mas diferentemente do Irã, a maioria segue o islamismo da corrente sunita.