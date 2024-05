Gary Oldman se declara 'hipercrítico' de seu trabalho após ofender fãs de 'Harry Potter'

O ator britânico Gary Oldman se declarou, nesta quarta-feira (22), "hipercrítico" de seu trabalho, uma maneira de justificar seu tom pejorativo ao falar de sua atuação na saga "Harry Potter", que classificou como "medíocre", provocando polêmica entre os fãs.

Os atores "sempre são hipercríticos" com seu trabalho, disse Oldman em coletiva de imprensa no Festival de Cannes, onde participou da estreia de "Parthenope", do italiano Paolo Sorrentino.

"Se eu assistisse uma atuação minha e pensasse 'Meu deus, estou fantástico nisso', esse seria um dia triste. Porque meu melhor trabalho é no ano que vem", comentou.