Fundador do Fórum Econômico Mundial deixa seu cargo de diretor-executivo

A mudança ocorrerá antes da próxima edição do fórum na exclusiva estação de esqui de Davos, nos Alpes suíços, em janeiro de 2025. Até agora, seu substituto não foi anunciado.

O Fórum Econômico Mundial informou em um comunicado na noite de terça-feira que Schwab de 86 anos vai deixar "a direção executiva" para ocupar um posto como presidente do conselho de administração.

Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico Mundial que se tornou o rosto do encontro anual das elites globais em Davos vai deixar a direção executiva da organização nos próximos meses.

O anúncio da saída de Schwab após mais de 40 anos no comando do Fórum marca o término de uma transformação iniciada em 2015, para passar de "organização gerida por seus fundadores a outra em que um presidente e uma junta diretiva assumem a responsabilidade executiva", afirmou a entidade.

Schwab, nascido em Ravensburg, na Alemanha, em 1938, era um professor de negócios da Universidade de Genebra, pouco conhecido no cenário internacional quando fundou o precursor do Fórum atual, um órgão com ênfase na Europa.

Mais tarde ampliou o escopo para o que acabou se tornando um encontro de grandes empresários, pessoas influentes e políticos que realizam palestras em mesas redondas e nos corredores do Fórum.