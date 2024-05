Ex-craques farão jogo beneficente para vítimas das inundações no RS

Ex-craques do futebol brasileiro como Ronaldinho Gaúcho, Cafu e Bebeto vão participar de um jogo no próximo domingo (26), no Maracanã, para arrecadar fundos para as vítimas das inundações no Rio Grande do Sul.

Além do trio de campeões mundiais, vão participar do jogo o ex-lateral Filipe Luís, a lateral Tamires e os técnicos Mano Menezes e Dorival Júnior, que atualmente comanda a Seleção Brasileira.

"Nós tivemos a oportunidade de levantar a taça de campeão do mundo, agora vamos levantar a taça da solidariedade", afirmou Cafu ao portal Globo Esporte.