'Bandidos armados' matam cerca de 20 pessoas no Níger, segundo rádio pública

"Bandidos armados" mataram cerca de 20 pessoas no início desta semana em uma aldeia na região de Tillabéri, no sudoeste do Níger, informou nesta quarta-feira (22) uma rádio pública.

A notícia surgiu um dia depois de o Ministério da Defesa do país africano ter declarado que supostos jihadistas assassinaram sete soldados nesta região, devastada durante anos por rebeldes ligados à Al Qaeda e ao grupo Estado Islâmico (EI).

"A região de Tillabéri (...) ficou de luto após um ataque perpetrado por bandidos armados na segunda-feira, 20 de maio de 2024" contra a aldeia de Djambala, indicou a estação de rádio La Voix du Sahel.