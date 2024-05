Assembleia Nacional do Vietnã confirma To Lam como presidente

A Assembleia Nacional do Vietnã confirmou nesta quarta-feira o nome de To Lam como novo presidente do país.

Lam, que já foi ministro da Segurança Pública, foi proposto pelo Partido Comunista para ocupar o cargo após a renúncia de seu antecessor no âmbito de um grande expurgo contra a corrupção.

Milhares de pessoas - incluindo funcionários de alto escalão do governo e empresários - foram acusadas em uma ampla campanha de combate à corrupção liderada pelo secretário-geral do Partido Comunista, Nguyen Phu Trong.