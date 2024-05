Vaticano inocenta cardeal canadense suspeito de agressão sexual

"Em consequência, não se prevê nenhum outro procedimento canônico" contra esse assessor próximo do papa Francisco, acrescenta a nota.

"O relatório não identifica nenhum ato de má conduta ou abuso por parte do cardeal Gérald Cyprien Lacroix", indicou o Vaticano em um comunicado.

O Vaticano anunciou, nesta terça-feira (21), a decisão de inocentar o cardeal canadense Gérald Cyprien Lacroix de suspeitas de agressão sexual em seu país, com base em um relatório solicitado pelo papa Francisco a um ex-juiz de Quebec.

Gérald Cyprien Lacroix, de 66 anos, é suspeito de "toques" em uma menor no âmbito de um processo coletivo contra mais de cem membros da diocese de Quebec.

Segundo o documento judicial consultado pela AFP, Lacroix, arcebispo de Quebec desde 2011 e cardeal desde 2014, teria "tocado" em uma menor no momento dos supostos crimes, entre 1987 e 1988.

Foi o próprio papa Francisco que pediu ao juiz André Denis para "realizar uma investigação sobre os fatos, as circunstâncias e a imputabilidade do suposto crime" em uma carta dirigida ao magistrado em francês com data de 8 de fevereiro.