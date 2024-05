Ucrânia propõe que potências ocidentais derrubem os mísseis russos de seus territórios

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, propôs, nesta terça-feira (21), que os aliados ocidentais de Kiev derrubem a partir de seus territórios os mísseis lançados pela Rússia contra o seu país.

"Não existe nenhum argumento legal, de segurança ou moral que impeça nossos parceiros de derrubar os mísseis russos por cima do território da Ucrânia a partir de seu território", afirmou Kuleba durante entrevista coletiva ao lado de sua contraparte alemã, Annalena Baerbock.

No começo da invasão russa da Ucrânia, no final de fevereiro de 2022, Kiev já havia pedido aos Estados ocidentais que a ajudassem a derrubar à distância os mísseis russos em território ucraniano, mas seus aliados responderam que o risco de escalada do conflito era muito grande.