Sem Rashford, Inglaterra divulga pré-lista de convocados para a Eurocopa

"São decisões difíceis de tomar. No caso de Marcus, simplesmente tive a sensação de que outros jogadores no mesmo setor fizeram uma temporada melhor. É simples assim", justificou Southgate em entrevista coletiva.

Rashford, que tem 60 jogos pelos 'Three Lions', marcou oito gols e deu cinco assistências nesta temporada, longe do rendimento que mostrou em 2022/2023 (30 gols e dez assistências).

O treinador contará com Anthony Gordon, Jack Grealish e Phil Foden na ponta-esquerda.

Em março, Southgate já tinha sacado Rashford do time titular. O jogador dos 'Red Devils' entrou na reta final do amistoso contra o Brasil (derrota por 1 a 0) para substituir Gordon, atacante do Newcastle, e ficou no banco contra a Bélgica (2 a 2).

Outra grande ausência foi a do meio-campista do Ajax Jordan Henderson, jogador que contou com a confiança de Southgate durante sua passagem pela Arábia Saudita. Também não foram chamados Reece James e Raheem Sterling, do Chelsea.