Rússia anuncia início de exercícios com armas nucleares táticas perto da Ucrânia

A Rússia anunciou nesta terça-feira(21) o início de exercícios com armas nucleares táticas perto da Ucrânia, garantindo que se trata de uma resposta às "ameaças" das potências ocidentais.

Estas manobras, que ocorrem no distrito militar sul, fronteiriço com a Ucrânia, têm como objetivo verificar a "disponibilidade" de "armas nucleares não estratégicas (...), para garantir a integridade territorial e a soberania do Estado russo", indicou o Ministério da Defesa em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur/tw/js/mb/jc