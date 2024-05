Peru inicia monitoramento por satélite dos ursos-de-óculos de Machu Picchu

Em um comunicado divulgado nesta terça-feira (21), o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado (Sernanp) anunciou o lançamento do programa de conservação em Wiñayhuayna, na área protegida de 35.000 hectares de Machu Picchu, sudeste do país.

"Esta técnica de monitoramento tem sido amplamente e exitosamente usada em outros grandes mamíferos no mundo, e fornecerá informações-chave sobre os movimentos do urso-de-óculos e o uso do habitat dentro e ao redor" dessa área, informou o Sernanp.

O projeto prevê rastrear, por meio desses colares, dez ursos-de-óculos, e conta com o apoio do Zoológico de San Diego, nos Estados Unidos, e da Universidade Nacional San Antonio Abad de Cusco.

Considerada uma espécie vulnerável, o urso-de-óculos ou urso andino mede entre 1,3 e 1,9 metros de altura e pesa de 80 a 125 quilos. Seu pelo é preto ou marrom.