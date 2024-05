Passageiro morre em voo da Singapore Airlines após avião ser atingido por forte turbulência

Um britânico de 73 anos morreu e dezenas de outros passageiros ficaram feridos depois que um voo operado pela Singapore Airlines, entre o Reino Unido e Cingapura, passou por uma turbulência severa e caiu quase 2 mil metros em poucos minutos nesta terça-feira, 21, sobre o Oceano Índico.

O voo desviou da rota e fez um pouso de emergência em meio a uma tempestade em Bangkok, na Tailândia. De acordo com autoridades, o homem pode ter sofrido um ataque cardíaco, embora essa informação não tenha sido confirmada. O nome do passageiro não foi divulgado.

De acordo com um post da companhia aérea no Facebook, o voo realizado em um Boeing 777-300ER, que viajaria do Aeroporto Heathrow, em Londres, até Cingapura, com 2011 passageiros e 18 membros da tripulação a bordo, aterrou no aeroporto de Suvarnabhumi às 15h45 no horário local (5h45 de Brasília).