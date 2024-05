Governo britânico começará a indenizar vítimas por escândalo de sangue contaminado este ano

O governo britânico anunciou, nesta terça-feira (21), no Parlamento, seu plano para recompensar as vítimas do escândalo de transfusões com sangue contaminado, indicando que os primeiros atingidos serão indenizados no final do ano.

Após a publicação, na segunda-feira, de um relatório condenando as autoridades por esse escândalo, que deixou entre as décadas de 1970 e 1990 cerca de 3.000 mortos, o primeiro-ministro conservador Rishi Sunak apresentou suas desculpas oficiais e prometeu uma "compensação completa" para as vítimas.

"Qualquer que seja o custo" da compensação às vítimas "o pagaremos", prometeu Sunak.