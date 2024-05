Extrema direita francesa rompe com aliados alemães no Parlamento Europeu

O principal partido de extrema-direita da França anunciou, nesta terça-feira (21), que rompeu com seus aliados do alemão AfD no Parlamento Europeu, após uma série de polêmicas provocadas pela sigla extremista germânica.

O presidente do Ressemblement Nacional (RN, Reunião Nacional), Jordan Bardella, "tomou a decisão de não se sentar mais" com os alemães na próxima legislatura, disse à AFP seu diretor de campanha, Alexandre Loubet, confirmando informações do jornal Libération.

O gatilho foi uma declaração ao jornal italiano La Reppublica do cabeça da AfD, Maximilian Krah, que garantiu que um membro da organização nazista SS "não é automaticamente um criminoso".