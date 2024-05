Desastres naturais afetaram finanças de 1 em cada 5 adultos nos EUA em 2023, diz Fed

Quase 20% dos adultos dos Estados Unidos viram-se afetados economicamente por catástrofes naturais no ano passado, informou nesta terça-feira (21) o Federal Reserve (Fed, o banco central americano), o que supõe um aumento de quase 50% em comparação com 2022.

O informe anual do Fed sobre o bem-estar econômico das famílias revelou que 19% dos adultos declararam que se viram afetados economicamente por desastres naturais ou fenômenos meteorológicos graves, como inundações e incêndios florestais, nos últimos 12 meses.

As maiores mudanças foram registradas no oeste do país, onde o percentual de pessoas que indicaram ter sofrido um impacto financeiro por causa de desastres naturais quase dobrou.