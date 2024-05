Colômbia quer acordo para exumar operários mortos na construção do Canal do Panamá

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou, nesta terça-feira (21), que buscará um acordo com o futuro contraparte panamenho, José Raúl Mulino, para encontrar corpos de operários colombianos falecidos na construção do Canal do Panamá entre os séculos XIX e XX.

"Com o novo presidente, devemos alcançar acordos para recuperar estes cadáveres e a própria história da Colômbia", disse Petro durante a posse de seu novo chanceler, Luis Gilberto Murillo.

O presidente colombiano encarregou Murillo de coordenar com as novas autoridades panamenhas, que vão assumir o poder em 1º de julho, os mecanismos para encontrar e exumar os trabalhadores que participaram das obras desta rota estratégica para o comércio mundial, inaugurada em 1914.