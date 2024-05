Circunstâncias da morte de Matthew Perry por ketamina são investigadas nos EUA

As autoridades americanas estão investigando o uso letal de ketamina por parte do célebre ator Matthew Perry, mais conhecido pela série "Friends", que morreu em 2023 por overdose acidental dessa substância controlada.

"Com base nas informações do médico legista, o Departamento de Polícia de Los Angeles, com o apoio da Administração de Controle de Drogas (DEA) e do Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos, continua investigando as circunstâncias em que Perry morreu", disse a polícia em um comunicado nesta terça-feira (21).

Um relatório forense concluiu em dezembro que Perry, de 54 anos, morreu de forma "acidental". Segundo a autópsia, foram encontrados em seu sangue "altos níveis" de ketamina, que poderiam ter causado superestimulação cardiovascular e problemas respiratórios.