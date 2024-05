Presidente dominicano reeleito para segundo mandato

Os dois países compartilham a ilha caribenha de Hispaniola, mas existe um forte contraste entre a República Dominicana, mais próspera, e seu vizinho empobrecido, mergulhado no caos e na violência das gangues que controlam parte do seu território.

Abel Martínez estava em terceiro com 10,76%. Os outros seis candidatos, em conjunto, alcançavam 3% do total.

"Sou e serei o presidente de todos os dominicanos e dominicanas", disse Abinader em um discurso para centenas de simpatizantes na sede de sua campanha em Santo Domingo. "O povo falou com clareza... assumo a confiança que recebi e a obrigação de não decepcionar. Não vou falhar com vocês", acrescentou.

Desde que chegou ao poder, aumentou as operações de imigração e multiplicou as deportações, construiu um muro em parte da fronteira com o Haiti e impediu a migração do país vizinho.

Abinader conta com 70% de aprovação, em parte devido à política dura em relação à migração haitiana, linha que ele prometeu seguir no segundo mandato.

O Partido Revolucionário Moderno (PRM) de Abinader - que venceu por ampla margem as eleições municipais de fevereiro - deve obter um bom resultado também no Senado e na Câmara dos Deputados, segundo os analistas.

Abinader elogia as conquistas econômicas de seu governo: fala em alto crescimento, inflação "dentro dos limites" e baixo desemprego.

O Banco Mundial prevê uma alta de 5% do PIB no final do ano, enquanto o FMI destaca o "potencial" do país "para se tornar uma economia avançada" nas próximas décadas.

O Partido Força do Povo (PF), de Fernández, e o Partido da Libertação Dominicana (PLD), no qual o ex-presidente já militou, denunciaram compra de votos por parte da legenda no poder. Abinader chegou ao governo com um discurso de combate à corrupção.