Pontos-chave das ordens de prisão pedidas pelo TPI contra líderes de Israel e Hamas

O procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional (TPI) solicitou, nesta segunda-feira (20), ordens de prisão contra os principais dirigentes israelenses e do movimento islamista palestino Hamas por supostos crimes de guerra cometidos durante e após os ataques de 7 de outubro a Israel.

Estes são os pontos-chave das acusações feitas pelo procurador Karim Khan contra as duas partes:

- Hamas -

As acusações visam o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar; o chefe das Brigadas Al-Qassam, o braço militar do Hamas, Mohamed Al Masri, mais conhecido como "al Deif"; e o líder político do movimento, Ismail Haniyeh, que reside no Catar.