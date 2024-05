Novas eleições? Governo-tampão? O que acontece no Irã após a morte do presidente do país

De acordo com a imprensa iraniana, as eleições presidenciais foram convocadas para 28 de junho. "O calendário eleitoral foi aprovado na reunião dos líderes do Poder Judiciário, o governo e o Parlamento", indicou a televisão estatal.

Considerado um dos favoritos para suceder líder supremo do Irã Ali Khamenei, a morte do presidente Ebrahim Raisi, em um acidente de helicóptero no domingo, 19, dá início a um período de incerteza política para o país, deixando a República Islâmica sem uma liderança importante em um momento em que o Oriente Médio atravessa um cenário de instabilidade provocado pela guerra na Faixa de Gaza.

Mokhber assumiu rapidamente as funções de presidente nesta segunda-feira, de acordo com uma declaração do Conselho Guardião do Irã repercutida pela imprensa estatal. O gabinete do Irã também nomeou Ali Bagheri Kani, anteriormente o principal negociador nuclear, como ministro interino dos Negócios Estrangeiros do país.

Uma reunião de emergência do gabinete foi realizada enquanto a mídia estatal fazia o anúncio da morte na manhã desta segunda-feira. Posteriormente, uma declaração do gabinete foi emitida, prometendo que seguiria o caminho de Raisi e que "com a ajuda de Deus e do povo, não haverá problemas com a gestão do país".

O próximo presidente do Irã cumprirá um mandato de quatro anos. Embora Raisi ocupasse uma posição proeminente no país, sua morte não deve afetar as políticas iranianas, já que todas as decisões consequentes no país, desde o programa nuclear ao envolvimento nas guerras em Gaza e na Ucrânia, são tomadas por Khamenei, o líder supremo que tem 85 anos.