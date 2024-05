Justiça britânica decide se concederá último recurso a Assange contra sua extradição para os EUA

Mas se as garantias americanas forem consideradas satisfatórias pela Justiça britânica, Assange ainda pode apresentar um último recurso ante o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH).

O fundador do WikiLeaks terá um prazo de duas semanas para apresentar o recurso à corte europeia antes de sua extradição se tornar efetiva, segundo seus advogados.

Horas antes do início da audiência, que começou às 10h30 (6h30 em Brasília) sem a presença do australiano, que tem estado de saúde delicado, segundo a família, dezenas de pessoas se concentraram em frente ao Tribunal Superior de Justiça de Londres, para apoiar o fundador do WikiLeaks, com gritos de "Libertem Assange" e cartazes com frases como "O jornalismo não é um crime".