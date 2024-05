Julgamento de Trump entra em fase final, em meio a suspense sobre seu testemunho

O julgamento do ex-presidente Donald Trump devido aos pagamentos ocultos a uma ex-atriz pornô entra em sua fase final esta semana, em meio ao suspense sobre se ele vai testemunhar, os argumentos finais e a expectativa de um veredicto histórico, com riscos políticos consideráveis.

Antes do início do julgamento, em 15 de abril, o magnata garantiu ao júri que testemunharia para "dizer a verdade". Contudo, após quatro semanas de audiências, seus advogados seguem com o suspense até a próxima sexta-feira (24).

Os analistas consideram provável que o candidato presidencial republicano desista para evitar se expor em um implacável interrogatório da acusação.