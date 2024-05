Irã: morte de Raisi deixa disputa pela sucessão de Khamenei em aberto, mas não muda políticas

A morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, em um acidente de helicóptero, deixa a disputa pela sucessão do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, mais aberta, mas não deve mudar a política do regime do país persa, segundo analistas entrevistados pelo Estadão.

Raisi era considerado um dos favoritos para suceder Khamenei, que tem 85 anos, e é o verdadeiro responsável por decidir os rumos do país. O líder supremo do Irã também tem o poder de escolher quem pode concorrer a cargos políticos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente estava no cargo desde junho de 2021. Em 2017, Raisi perdeu as eleições para o moderado Hassan Rohani, que não concorreu em 2021 por já ter cumprido dois mandatos no cargo. "Quando Raisi concorreu e perdeu para Rohani, já dava para ver que ele não era nada carismático e nem popular", aponta o professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisador da Universidade de Harvard, Vitélio Brustolin.