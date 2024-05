Homem desaparecido há 26 anos é encontrado em sótão de vizinho a 200 metros de casa

A mãe do homem morreu em 2013 sem saber o que havia ocorrido com o filho

Um homem que estava desaparecido desde 1998 foi encontrado vivo no sótão da casa de um vizinho em El Guedid, na Argélia . Omar Bin Omran, que hoje tem 45 anos, estava a apenas 200 metros de onde nasceu.

Omar contou às autoridades que chegou a ver alguns familiares ocasionalmente, passando pela janela, porém não conseguia pedir ajuda ou escapar do cativeiro porque foi convencido pelo sequestrador que ele estava sob "um feitiço".

Segundo a BBC, autoridades locais receberam uma denúncia anônima informado que Omar estava na casa de um idoso. O responsável pelo sequestro era seu próprio vizinho, um homem de 61 anos, que foi preso no dia 12 de maio.

Homem desaparecido há 26 anos está recebendo cuidados médicos e psicológicos

O suspeito tentou fugir no local, mas foi capturado pela polícia. O irmão da vítima disse que o crime foi motivado por causa de uma disputa por herança. A vítima está recebendo cuidados médicos e psicológicos e as investigações estão em andamento.



De acordo com o imprensa local, a mãe do homem morreu em 2013 sem saber o que havia acontecido com ele.

