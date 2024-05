Filme sobre Trump traz a política ao Festival de Cannes

O esperado "filme biográfico" de Donald Trump, a seis meses das eleições dos Estados Unidos, e o novo de David Cronenberg são os dois filmes na corrida pela Palma de Ouro que estrearão no Festival de Cannes nesta segunda-feira (20). "The Apprentice", do dinamarquês de origem iraniana Ali Abbasi, segue os passos de um Donald Trump ainda jovem, quando o ex-presidente estava começando no setor imobiliário, e sua relação com seu mentor, o advogado Roy Cohn, que trabalhou nos círculos macartistas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Sebastian Stan, conhecido pelo seu papel na Marvel, dá vida ao bilionário, e Jeremy Strong, famoso pela série "Succession", interpreta o advogado, que teve importante papel na construção profissional do futuro magnata.

O filme chega ao mesmo tempo em que Trump está sendo julgado por falsificar documentos contábeis e a seis meses das eleições presidenciais com as quais espera voltar à Casa Branca. Abbasi, autor do thriller "Holy Spider" (2022) e "Border" (2018), ambas premiadas em Cannes, realiza com "The Apprentice" sua primeira incursão em Hollywood. O outro filme em competição que será apresentado nesta segunda é "The Shrouds", do canadense David Cronenberg, de 81 anos, autor de clássicos como "Crash: Estranhos Prazeres" e "A Mosca".