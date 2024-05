Colin e Penelope, de 'Bridgerton', curtem a praia e provam comidas típicas no Rio

O streaming Netflix colocou o nome do casal, Polin, junção de Penelope Featherington e Colin Bridgerton, na roda gigante do Porto Maravilha, no centro do Rio de Janeiro, além de levá-los à Praia de Copacabana e ao Galeto Sat’s, bar que ficou famoso pela traição de Chico Moedas.

Colin, interpretado por Luke Newton, resolveu continuar sua viagem fora de Bridgerton aqui no Brasil. Ele e seu par romântico Penelope, vivida por Nicola Coughlan, posaram no Rio de Janeiro, neste domingo, 19, para a divulgação da terceira temporada da série, que estreou na última quinta-feira, 16.

Broche

Nas fotos de divulgação de Bridgerton, além das premiações, Nicola utiliza um broche vermelho, com uma mão e um coração ao centro. O item é o símbolo do coletivo "Artists 4 cease fire" ("Artistas para o cessar-fogo", em português), que reúne artistas em prol do pedido de cessar-fogo em Gaza e Israel. Artistas como Jennifer Lopez, Mark Ruffalo, Lupita Nyong’o e Bradley Cooper também fazem parte do projeto.

No site do "Artists 4 cease fire", o símbolo do broche é explicado. "O fundo vermelho simboliza a urgência do chamado para salvar vidas. A mão em laranja transmite a comunidade de pessoas de todos os contextos que se juntaram para apoiar a vida humana. O coração, ao centro, é um convite para que lideremos com os nossos corações e com muito amor. Quando lideramos com amor, entendemos que todos os nossos companheiros [humanos] merecem ser amados e protegidos".