Rapper iraniano Tataloo é condenado à prisão

O rapper iraniano Amir Tataloo, preso desde dezembro, foi condenado a penas de prisão após ser julgado por difundir "conteúdo obsceno", entre outras acusações, informou neste domingo a agência estatal Mizan Online.

O cantor e compositor de 36 anos, tatuado da cabeça aos pés, foi um dos pioneiros do rap no Irã, onde iniciou sua carreira no início dos anos 2000.

Sua advogada, Elham Rahimifar, afirmou que trata-se de "uma decisão de primeira instância", passível de recurso.