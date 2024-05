Policiais protestam nas ruas por melhores salários na Argentina

Policiais ativos e aposentados da província de Misiones, no nordeste da Argentina, protestaram no sábado por melhores salários no segundo dia de uma mobilização que acionou o comitê de crise do governo do presidente Javier Milei.

Pelo menos mil pessoas participaram da manifestação que começou na manhã de sexta-feira no centro de Posadas, capital de Misiones, a cerca de 1.000 quilômetros de Buenos Aires, confirmou a AFP.

Após um reunião com o comitê de crise, o ministro de Governo de Misiones, Marcelo Pérez, informou que manifestantes foram denunciados por "sedição e incitação à violência", entre outros crimes, e que um juiz ordenou "a dispersão" do local da concentração.