Inter recebe taça de campeão após empate com Lazio; Sassuolo é rebaixado

A Inter de Milão ficou no empate (1-1) diante da Lazio no último jogo em casa nesta temporada, antes de receber o troféu do vigésimo título de campeão italiano, neste domingo (19), no estádio Giuseppe Meazza.

A equipe comandada por Simone Inzaghi, que sofreu apenas duas derrotas em toda a temporada do campeonato, ficou atrás no placar aos 32 minutos, com um gol do japonês Daichi Kamada. Os 'interistas' evitaram a derrota graças ao holandês Denzel Dumfries que marcou aos 88 minutos.

A Inter, que se sagrou matematicamente campeã italiana em abril, ao vencer o clássico contra o Milan por 2 a 1 na 33ª rodada, está 19 pontos à frente do vizinho, segundo colocado, e que foi derrotado por 3 a 1 no sábado pelo Torino, a uma rodada do fim do campeonato.