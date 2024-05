EUA temem que cabos submarinos estejam vulneráveis à espionagem de navios da China

Os avisos destacam um risco de segurança negligenciado para os cabos submarinos de fibra óptica, de acordo com essas autoridades. Os gigantes do Vale do Silício, como o Google e a Meta, são parcialmente proprietários de muitos cabos e estão investindo em outros. Mas elas dependem de empresas especializadas em construção e reparos, incluindo algumas de propriedade estrangeira que as autoridades dos EUA temem que possam colocar em risco a segurança de dados comerciais e militares.

Segundo uma fonte ligada a S.B. Submarine Systems, as lacunas nos dados de localização de navios da empresa podem ser explicadas pela cobertura irregular de satélite, e não como um esforço para ocultar suas posições. Os proprietários de cabos geralmente têm representantes a bordo de navios de reparo no mar, o que tornaria difícil esconder qualquer possível interferência no equipamento de cabos, acrescentou a pessoa.

O foco do governo Biden nos navios de reparo faz parte de um amplo esforço para lidar com as atividades marítimas da China no Pacífico ocidental. Pequim tomou medidas nas últimas décadas para combater o poder militar dos EUA na região, muitas vezes buscando maneiras de impedir as comunicações do Pentágono e outras vantagens tecnológicas no caso de um confronto sobre Taiwan ou outro ponto crítico, dizem as autoridades.

As embarcações - denominadas Fu Hai, Fu Tai e Bold Maverick - desapareceram periodicamente dos serviços de rastreamento de navios por satélite, às vezes por dias seguidos, enquanto operavam ao largo de Taiwan, Indonésia e outras localidades costeiras da Ásia, de acordo com uma análise de dados de navegação do Wall Street Journal. As falhas de dados eram incomuns para navios comerciais a cabo e não tinham uma explicação clara, disseram autoridades americanas e os especialistas do setor. Fonte: Dow Jones Newswires