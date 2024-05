Biden promete a estudantes trabalhar pela paz no Oriente Médio

Enquanto o presidente discursava, um pequeno número de formandos lhe dava as costas e protestava em silêncio, alguns deles segurando bandeiras palestinas e um deles com o punho erguido.

Ao vir para Morehouse, Biden queria prestar uma homenagem direta a Martin Luther King, mas muitos alunos enfatizaram que o líder civil negro se opôs à guerra e, em particular, à Guerra do Vietnã na década de 1960.

Durante seu discurso, Biden insistiu em um cessar-fogo na Faixa de Gaza e no retorno dos reféns israelenses mantidos pelo grupo islamista Hamas, e disse que trabalhava "por uma paz duradoura" em toda a região, incluindo "uma solução bidirecional entre os Estados", com a criação de um Estado palestino como "única solução final" para o conflito de longa data.

As pesquisas apontam no geral uma dificuldade maior dos democratas de conquistar o apoio dos eleitores negros e dos jovens americanos, dois grupos que o ajudaram a derrotar seu antecessor Donald Trump (2017-2021) em 2020 e que serão novamente fundamentais neste ano, para impedir o retorno do republicano à Casa Branca.

De acordo com uma pesquisa recente do The New York Times e da empresa Siena, Trump poderia ganhar os votos de 20% dos afro-americanos em novembro, aproximadamente o dobro do que ganhou em 2020. Isso seria um recorde para um candidato republicano.

Para evitar esse resultado, Biden criticou na sexta-feira "o extremismo" de seu rival e seus apoiadores que "atacam a diversidade, a equidade e a inclusão em toda a América", durante um discurso no Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana em Washington.

O presidente americano continuou sua viagem de campanha hoje em Detroit, no estado do Michigan, onde visitou uma cafeteria de dois ex-jogadores da NBA, os irmãos Joe e Jordan Crawford. "O candidato que enfrentamos quer deixar para trás todos os avanços que fizemos", declarou o democrata.

dk/arb/pno/llu/db/mel/dd-lb